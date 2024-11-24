Финляндия готовит женщин к возможной войне с РФ — The Guardian

Финляндия также улучшает свою оборону.

В Финляндии 75 женщин начали готовить к возможной войне с Россией.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что женщин учат оказанию первой помощи, разведению костров, приготовлению пищи на открытом воздухе и установке палаток.

В то же время, их обучают вопросам, связанным с кибербезопасностью, психологической устойчивостью, навыками выживания в дикой природе.

Как пишет The Guardian, одна из групп женщин проходит обучение на военной базе на востоке Финляндии.

Ранее сообщалось, что Финляндия обнародует справочник для населения на случай войны. Это руководство будет доступно в Интернете.

К слову, власти Финляндии планируют до конца 2026 года построить на границе с РФ 200 км стационарных ограждений.

Финляндия активно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, оказывая как военную, так и гуманитарную помощь.

Читайте также: