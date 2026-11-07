Финляндия готовится к нападению РФ: военные копируют украинские линии обороны

Финляндия готовится перекопать 1300 км границы / © Associated Press

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Финляндия изучает возможность обустройства на границе с Россией противотанковых рвов и других препятствий, похожих на те, которые украинские военные используют для сдерживания российских наступлений. Хельсинки стремится усилить оборону восточного фланга НАТО, поскольку Россия постепенно восстанавливает свои военные возможности.

Об этом рассказал командующим Сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенантом Пасси Велимяки интервью Bloomberg.

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Как Финляндия планирует укреплять границу с Россией

По словам Вялимяки, украинский опыт показал, что разветвленные линии обороны и противотанковые заграждения способны существенно замедлять наступление противника. В то же время финским военным нужно выяснить, насколько такие сооружения подходят для местного климата: у Финляндии общая граница с Россией длиной 1340 километров — это примерно половина сухопутной границы НАТО с РФ.

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«Условия в Финляндии более сложные. Если мы будем строить укрепления и копать противотанковые рвы или препятствия такой же глубины, как в Украине, сколько времени понадобится, чтобы наша природа превратила их в искусственные пруды?» — сказал командующий.

Велимяки также сообщил, что Россия уже пополняет запасы вооружения. В частности, на склады поступают танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19.

Финляндия не может напрямую остановить перевооружение России. Ее цель — создать такую систему обороны, которая убедит российское военное руководство, что нападение на Финляндию или другие страны Альянса завершится неудачей.

Финляндия масштабирует армию и оборонное производство

После начала полномасштабной войны в Украине Финляндия усилила боевую готовность. Через два года страна провела учебное собрание для 60 тысяч резервистов и начала пополнять запасы критически важного военного оборудования. Несмотря на население около 5,6 миллионов человек, в случае войны финская армия может мобилизовать примерно 280 тысяч военных.

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В настоящее время страна проводит масштабную реформу Сухопутных войск, которая продлится до конца 2030-х годов. Она включает модернизацию техники, изменение структуры войска, повышение боеготовности и способности длительное время вести боевые действия. На эти нужды Финляндия планирует направить не менее столько же средств, сколько вместе стоят ее стратегические программы модернизации флота и авиации — в общей сложности 11,6 млрд евро.

Финляндия расширяет парк самоходных гаубиц K9, модернизирует тяжелые реактивные системы залпового огня с дальностью поражения почти 500 километров и готовится заменить боевые машины пехоты БМП-2. Кроме того, страна заказала 64 истребителя F-35A вместо старых F/A-18 Hornet и израильскую систему противоракетной обороны David’s Sling.

Особое внимание командующий уделил развитию собственного производства вооружения и боеприпасов. По его словам, Финляндия должна поддерживать производственные мощности в мирное время и быть способной увеличить выпуск продукции в десять раз во время кризиса или войны.

Как Финляндия и страны НАТО готовятся к угрозе со стороны РФ

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что его страна не опасается прямого вторжения России, поскольку десятилетиями готовилась к потенциальной угрозе с востока. Он отмечал сильную систему резерва и мобилизации, обязательную военную службу, артиллерию и сеть укрытий, способных принять миллионы людей.

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НАТО также планирует создать единую систему наблюдения за угрозами на восточном фланге — от Финляндии до Черного моря. Она должна объединить дроны, спутники, сенсоры и искусственный интеллект, чтобы быстрее выявлять потенциальные атаки России и реагировать на них.

Польша, Литва, Латвия и Эстония также усиливают оборону вблизи российских границ. Страны строят укрепления, готовят резервы и увеличивают оборонные бюджеты, переходя от формального планирования к практической готовности отражать возможную агрессию.

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