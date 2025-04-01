Финляндия готовится выйти из конвенции о запрете противопехотных мин: в чем причина

Граница Финляндии и РФ. / © Yle

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Финляндия планирует выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, объясняя, что решение было принято на фоне роста военной угрозы со стороны России, передает Sky News.

Выход из международного соглашения последовал аналогичным заявлениям Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, которые также анонсировали выход из конвенции, принятой в 1997 году и подписанной более чем 160 странами мира. Документ запрещает использование, производство и хранение мин, направленных против пехоты, однако крупные военные государства, в частности, Россия и США, так и не стали его участниками.

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"Россия была, есть и будет оставаться угрозой для всей Европы", - подчеркнул Орпо, комментируя решение.

Он также заявил, что Финляндия увеличит оборонные расходы до минимум 3% ВВП и призвал другие европейские страны переосмыслить свои подходы к безопасности и обороне.

Ранее сообщалось, что Германия разместила войска за пределами страны впервые со времен Второй мировой войны. в Литве активирована 45-я бронетанковая бригада численностью 5000 человек.