Финляндия хочет отменить помощь для интеграции украинцев - что это значит

Беженцы

Отмена государственных компенсаций муниципалитетам за программы интеграции больше всего скажется на украинских беженцах, прибывших в Финляндию.

Об этом заявила руководитель миграционного отдела Министерства труда и экономики Финляндии Соня Хямяляйнен в эфире телеканала Yle.

По ее словам, большая часть средств, выделяемых на интеграционные услуги, направляется на поддержку временно защищенных украинцев — их сейчас около 46 тысяч.

Министр финансов Рийкка Пурра на прошлой неделе предложила отменить компенсации муниципалитетам и региональным объединениям за прием и поддержку беженцев и искателей убежища. По подсчетам, это позволит сэкономить около 317 миллионов евро в течение ближайших двух лет.

Государственные компенсации покрывают расходы на языковое обучение, содействие трудоустройству, а также ознакомительные курсы о финском обществе и культуре.

Хямяляйнен отметила, что до начала российского вторжения в 2022 году компенсации составляли 50-60 миллионов евро в год, тогда как теперь их объем превышает 150 миллионов евро.

Несмотря на отмену компенсаций, ответственность за интеграцию остается на муниципалитетах, подчеркнул директор по развитию Кунталитто Микко Хяркьонен.

Он подчеркнул, что общины вынуждены будут искать другие источники финансирования этих услуг, в частности путем повышения налогов или сокращения других расходов.

Также возможно сокращение самой программы интеграции, ведь даже нынешние компенсации не полностью покрывают расходы.

Руководитель службы интеграции Турку Тина Рахими Ахмади выразила обеспокоенность возможными последствиями осложнения интеграции для беженцев.

Она отметила, что из-за этого могут вырасти безработица, затянуться процесс овладения языком и возникнуть другие сложности как для отдельных людей, так и для общества в целом.

Сейчас бюджетный вопрос будет обсуждаться осенью на правительственных переговорах, после чего правительство предоставит свои предложения в бюджет следующего года. Окончательное решение примет парламент.

