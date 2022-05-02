Финляндия хочет построить новые укрепления на границе с Россией

Финляндия планирует усилить безопасность на своей границе с Россией.

На критически важных участках восточной границы хотят установить более эффективные пограничные заграждения.

Об этом пишет mtvuutiset.fi.

По словам командира пограничной службы Северной Карелии, полковника Марка Турунена, оценка необходимости установки новых пограничных изгородей проводится "на бумажном уровне".

"Если такое решение примут (строить пограничные ограждения), то мы будем действовать контролируемо и планово. Начать строительство заборов на восточной границе или на важнейших участках, или шире – большое решение. Это серьезное изменение в нашей системе, и поэтому требует принятия решений на высшем уровне", – объяснил он.

Туурен отметил, что пункты пропуска на границе и прилегающие к ним места, естественно, являются наиболее опасными местами. Однако вблизи российской границы есть и другие зоны риска, но более подробной информации об этих районах он не предоставил.

В министерстве внутренних дел Финляндии добавили, что строительство пограничных заграждений является частью оперативной готовности страны к различным кризисам.

Отметим, что протяженность границы Финляндии и России составляет 1343 километра.

Ранее сообщалось, что в следующем месяце Швеция и Финляндия могут одновременно подать заявки в НАТО.

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