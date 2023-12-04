Финляндия хочет применить польский опыт для усиления границы с Россией

Россия привлекает новые группы мигрантов, переправляемых к границе с Польшей и Финляндией.

Финляндия направила своих представителей в Польшу, чтобы ознакомиться с тем, как работает введенная система охраны границы с Беларусью.

Об этом сообщила представитель Пограничной службы РП Анна Михалская, информирует Польское радио.

Она заявила, что представители Финляндии интересуются опытом Польши, нормативными документами и сотрудничеством с армией и другими службами, поскольку хотят аналогичным способом усилить свою границу с РФ с учетом финских реалий.

Представитель Пограничной службы РП заявила, что Россия несет полную ответственность за кризис на границе с Финляндией и Польшей. Россия привлекает новые группы мигрантов, переправляемых к границе с Польшей и Финляндией.

"На этой неделе два польских пограничника начали службу на финско-российской границе в рамках операции ФРОНТЕКС. На следующей неделе их поедет еще больше — уже с консультативной миссией", — добавляет Польское радио.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия закрывает все границы с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Финляндия сменит бюджет, чтобы увеличить помощь Украине.

Читайте также: