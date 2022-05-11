Финляндия и Швеция на следующей неделе сделают важный шаг к вступлению в НАТО — СМИ

Финляндия и Швеция на следующей неделе сделают важный шаг к вступлению в НАТО — СМИ

Скандинавские страны планируют одновременно подать заявку на вступление в Альянс.

В начале следующей недели Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО. К тому времени, все политические силы в этих скандинавских странах должны согласовать свою позицию.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

На этой неделе президент Финляндии Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин должны согласовать позицию по вступлению страны в Альянс. По предварительной информации, решение президента и правительства должно быть объявлено в воскресенье 15 мая.

Следующим шагом станет рассмотрение доклада о перспективах членства в парламенте, что не займет много времени.

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В Швеции согласованное решение планируют принять 15 мая.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину правительства Финляндии и Швеции заявили о своем намерении подать заявки на вступление в НАТО.

Россия же неоднократно предостерегала обе страны от этого шага.

Напомним, заместитель председателя Совбеза России и близкий соратник президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев заявил, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде, российском анклаве в центре Европы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

Как Финляндия готовится к вступлению в НАТО

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