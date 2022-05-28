Финляндия и Швеция начали переговоры с Турцией относительно НАТО: о чем договорились

Финляндия и Швеция начали переговоры с Турцией относительно НАТО: о чем договорились

Скандинавские страны сделали первый шаг к взаимопониманию с турецкими властями по проблемным вопросам, препятствующим их вступлению в Североатлантический альянс.

Первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, вскоре стороны продолжат диалог по заявкам скандинавских государств на вступление в НАТО.

Об этом сообщает в пятницу, 27 мая, CNN со ссылкой на заявление Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Глава финского внешнеполитического ведомства полон оптимизма по результативности переговоров с турецкими властями. Он заверил, что Финляндия и Швеция станут членами Североатлантического альянса рано или поздно.

“Не буду прибегать к подробностям, но между Финляндией, Швецией и Турцией продолжается очень активный диалог, который мы будем поддерживать всеми возможными средствами. Подозреваю, что НАТО сделает то же самое", – заявил Хаависто.

Министр рассказал о договоренности продолжить обсуждение проблемных вопросов. Однако конкретная дата следующего раунда переговоров до сих пор не определена.

"Мы придерживаемся мнения, что сроки важны, поскольку мы, конечно же, с нетерпением ждем намеченного на конец июня саммита НАТО в Мадриде, и мы надеемся, что во время встречи потенциальных членов альянса хотя бы поздравят, а "политику открытых дверей" НАТО — подтвердят", — намекнул глава МИД Финляндии.

Напомним, Турция требует от Финляндии и Швеции письменные гарантии относительно неподдержки "террористов" из Рабочей партии Курдистана.

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