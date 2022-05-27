Финляндия и Швеция не станут кандидатами на членство в НАТО, пока не выполнят условия Турции — Столтенберг

Финляндия и Швеция не станут кандидатами на членство в НАТО, пока не выполнят условия Турции — Столтенберг

Швеция и Финляндия могут не стать кандидатами на членство в НАТО уже в июне, как планировалось ранее.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что обе страны должны сначала выполнить условия Турции, требующей от Финляндии и Швеции письменных гарантий по неподдержке "террористов". Речь идет об участниках и сторонниках "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых турецкие власти и называют "террористами".

Об этом сообщает издание "Анадола".

По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия, как приглашенные страны, смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде, но вряд ли смогут стать кандидатами на членство в Альянсе, если до 28 июня не выполнят требования Турции.

"Моя цель – ускорить процесс расширения Альянса, и у нас еще есть на это время", — сказал генсек НАТО.

Напомним, Турция выступает против членства обеих скандинавских стран в Альянсе. Однако президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на позицию Турции, поддерживает вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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