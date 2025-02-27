Финляндия изменяет формат военной помощи Украине: детали инициативы

Финляндия выделит 660 миллионов евро на реализацию инициативы.
Финляндия запускает новую программу поддержки Украины, предусматривающую закупку военной продукции у финских оборонных компаний.
Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
Министерство обороны страны решило выделить 660 млн. евро на реализацию инициативы. Для этого правительство заложит соответствующее финансирование в первый дополнительный бюджет.
По словам Министра обороны Антти Хаккянена, такой подход не только укрепит обороноспособность Украины, но и поддержит финскую оборонную промышленность.
"Пока мы в основном поддерживали Украину путем передачи запасов, но в будущем продукция будет в значительной степени заказываться у наших отечественных компаний. Благодаря этим решениям мы усилим шансы Украины на справедливые условия мира, а также поддержим финский оборонный сектор и обеспечиваем безопасность поставок в будущем", — отметил министр Финляндии.
Департамент материально-технического обеспечения сил обороны Финляндии будет заниматься осуществлением закупок, учитывая неотложные потребности Украины. Вооружение будет передаваться Киеву в состав будущих пакетов помощи.
Напомним, в Госдепе хотят предоставить Украине доступ к части замороженных средств.
Читайте также: