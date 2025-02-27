Финляндия изменяет формат военной помощи Украине: детали инициативы

Финляндия запускает новую программу поддержки Украины, предусматривающую закупку военной продукции у финских оборонных компаний.

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Министерство обороны страны решило выделить 660 млн. евро на реализацию инициативы. Для этого правительство заложит соответствующее финансирование в первый дополнительный бюджет.

По словам Министра обороны Антти Хаккянена, такой подход не только укрепит обороноспособность Украины, но и поддержит финскую оборонную промышленность.

"Пока мы в основном поддерживали Украину путем передачи запасов, но в будущем продукция будет в значительной степени заказываться у наших отечественных компаний. Благодаря этим решениям мы усилим шансы Украины на справедливые условия мира, а также поддержим финский оборонный сектор и обеспечиваем безопасность поставок в будущем", — отметил министр Финляндии.

Департамент материально-технического обеспечения сил обороны Финляндии будет заниматься осуществлением закупок, учитывая неотложные потребности Украины. Вооружение будет передаваться Киеву в состав будущих пакетов помощи.

Напомним, в Госдепе хотят предоставить Украине доступ к части замороженных средств.

Читайте также: