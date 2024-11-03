Финляндия направила ноту России: что произошло (фото)

Забор посольства Финляндии в Москве испачкали краской и забросали яйцами.

Забор посольства Финляндии в Москве забросали яйцами и написали на нем на шведском "Аландские острова наши". Из-за такого акта вандализма Финляндия направила ноту РФ.

Об этом со ссылкой на слова госпожи Марии Лиевали информагентству STT, пишет yle.fi.

Известно, что акт вандализма совершили пять мужчин, которых полиция быстро задержала.

Забор посольства Финляндии в Москве Фото: Lehtikuva

В то же время, Финляндия напомнила об обязанности России по безопасности представительства и его сотрудников.

"Конечно, в таких случаях всегда принято присылать ноту, в которой указывается на проблему... Пока что отправлена только эта нота", – заявили в посольстве.

Ранее в МИД РФ устроили истерику из-за действий Финляндии. Там возмущены тем, что МИД Финляндии проигнорировали дипломатические ноты со стороны россиян.

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