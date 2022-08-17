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Финляндия не будет аннулировать россиянам уже выданные визы

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Финляндия не будет аннулировать россиянам уже выданные визы

Фото: Associated Press

Выданный россиянам шенген останется действительным и дальше.

Финляндия не будет аннулировать уже выданные гражданам России туристические визы.

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на встрече с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, пишет Yle.

"Мы не намерены ограничивать старые визы", — заявил глава МИД.

Хаависто также напомнил, что Финляндия продолжит выдавать визы на основании учебы, работы и семейных связей.

При этом эстонская сторона предложила аннулировать и уже выданные гражданам РФ визы.

Напомним, ограничения по визам россиянам в Финляндии начнут действовать с сентября. Ожидается, что количество шенгенских виз гражданам страны-террористки сократится до одной десятой от нынешнего уровня.

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