Финляндия не будет аннулировать россиянам уже выданные визы

Выданный россиянам шенген останется действительным и дальше.
Финляндия не будет аннулировать уже выданные гражданам России туристические визы.
Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на встрече с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, пишет Yle.
"Мы не намерены ограничивать старые визы", — заявил глава МИД.
Хаависто также напомнил, что Финляндия продолжит выдавать визы на основании учебы, работы и семейных связей.
При этом эстонская сторона предложила аннулировать и уже выданные гражданам РФ визы.
Напомним, ограничения по визам россиянам в Финляндии начнут действовать с сентября. Ожидается, что количество шенгенских виз гражданам страны-террористки сократится до одной десятой от нынешнего уровня.
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