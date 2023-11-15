Финляндия обвинила власти России в увеличении количества нелегальных мигрантов

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км, самая длинная в Европе.

Финляндия обвинила российских пограничников, помогающих нелегальным мигрантам с Ближнего Востока попасть в страну.

Об этом пишет BBC News.

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Финские чиновники говорят, что мигранты прибывают на автомобилях, прежде чем небольшими группами пересечь границу на велосипедах, пользуясь соглашением, позволяющим пересекать границу на двухколесных. На прошлой неделе Финляндия запретила передвигаться на велосипеде.

Добавим, что Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км, самая длинная в Европе.

Матти Питканитти, полковник пограничной службы Финляндии, рассказал, что среди мигрантов были граждане таких стран, как Ирак, Йемен и Сирия, прибывшие в Россию легально, но не имевшие разрешения на въезд в Финляндию, являющуюся членом ЕС.

Больше всего нелегального пересечения было замечено вокруг пограничных переходов в Нуйямаа и Ваалимаа на юго-востоке Финляндии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обвинил российские власти в содействии незаконному пересечению границы. По его словам, небольшое количество замеченных нелегалов пока остается контролируемым.

"Понятно, что этим людям оказывается помощь, и их также сопровождают или транспортируют на границу пограничники", сказал Орпо.

В министерстве внутренних дел заверили, что правительство страны готовится усилить безопасность на границе.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия отменила пересечение границы на велосипедах.

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