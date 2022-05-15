Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО – заявление

Финляндия приняла решение присоединиться к НАТО.
Президент Финляндии объявил, что его страна официально решила подать заявку на вступление в НАТО.
Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на президента Финляндии Саули Ниинисте.
"В воскресенье, 15 мая, президент Финляндии и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности завершили доклад о вступлении Финляндии в Североатлантический договор, то есть в НАТО. Отчет будет подан в парламент после утверждения на пленарном заседании правительства. На встрече было отмечено, что Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультации с парламентом", - говорится в заявлении правительства страны .
По его словам, это решение поддержало правительство, а депутаты парламента заверили, что проголосуют за вступление. Голосование, как ожидается, состоится в понедельник, 16 мая. А заявку, по данным СМИ, страна должна подать в среду, 18 мая.
"Президент и правительство Финляндии объявили, что скандинавская страна намерена подать заявку на членство в НАТО, открывая путь для расширения состоящего из 30 членов западного военного Альянса на фоне войны России в Украине", — говорится в сообщении АР.
В своем Twitter лидер страны напомнил, что провел разговор с Путиным о намерении Финляндии стать членом НАТО.
Как сообщалось, вступление Финляндии в НАТО станет серьезным ударом Путину. Как на это отреагирует Кремль.
Читайте также:
- "Путин сам виноват, и это одно из последствий его игры", — Финляндия о вступлении в НАТО
- Угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга — Подоляк
- Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО