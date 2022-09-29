Финляндия официально закрывает границы для россиян: детали

Финляндия запрещает въезд в страну российским туристам с пятницы, 30 сентября. Соответствующее решение правительство страны приняло на фоне объявления частичной мобилизации в России.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что после объявления мобилизации в РФ ситуация в Финляндии значительно ухудшилась. На это в частности влияет война России против Украины и недавние атаки на газопроводы. Как следствие, въезд россиян по туристическим визам может быть отклонен или аннулирован.

Об этом сообщает Iltalehti.

Отмечается, что основная проблема безопасности, которая привела к введению визовых ограничений, состоит в том, что нелегальные разведчики могут въезжать в Финляндию по туристическим визам и совершать диверсионные атаки на важные энергетические сети.

Так, в Финляндии говорят, что основные электростанции могут быть защищены персоналом, но линии электропередач могут, например, обрезать в неогороженных участках леса.

Издание пишет, что агенты разведки, незаконно приехавшие в Финляндию по туристическим визам, работают либо на военную разведку ГРУ, либо на разведку ФСБ, либо на службу внешней разведки СВР.

Несмотря на это, россиянам по-прежнему будет разрешено приезжать в Финляндию по семейным причинам, для обучения и основной работы. Российские диссиденты и представители оппозиции могут продолжать въезжать в Финляндию по другим законным причинам. Российским дипломатам также не будет ограничен въезд в Финляндию.

Напомним, финская пограничная служба сообщила, что количество россиян, въехавших в Финляндию через ее сухопутной границы с Россией в воскресенье, 25 сентября, вдвое превысило предыдущие показатели.

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