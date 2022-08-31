Финляндия окончательно прекратила железнодорожное сообщение с РФ: железнодорожный оператор списал все поезда

Компания списала весь подвижной состав и запасные части на общую сумму 45,4 млн евро.

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал все поезда "Аллегро", курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

Об этом говорится в финансовом отчете VR Group.

"Компания списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с "Аллегро", на общую сумму 45,4 миллиона евро", — говорится в заявлении компании.

В марте VR Group объявила о прекращении сотрудничества с РЗД из — за санкций против России. Скоростные пассажирские поезда "Аллегро" перестали курсировать в конце марта.

Напомним, в Финляндии начнут сокращать количество выданных россиянам виз.

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