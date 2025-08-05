Финляндия отказалась от закупки оружия для Украины через НАТО — названа причина

Министр обороны Антти Гякянен / © Yle

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Финляндия пока не будет участвовать в поддержке Украины через новый механизм НАТО.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Гякянен.

Он отметил, что Финляндия сосредотачивается на программе, по которой для Украины закупаются товары у финских компаний. В то же время министр обороны считает инициативу НАТО важной, хотя Финляндия пока не участвует в ней.

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«Мы уже направили свои ресурсы на внутреннюю индустриальную программу, в рамках которой заказываем продукцию для Украины у компаний по всей Финляндии», — заявил министр обороны Антти Гякянен в комментарии Yle.

По его словам, Финляндия разработала программу совместно с Украиной так, чтобы она как нельзя лучше помогала украинцам. Страна не намерена отказываться от этого проекта.

Швеция, Дания и Норвегия уже заявили об участии в новом инструменте поддержки НАТО, выделив на это более 400 миллионов евро.

Речь идет о новом финансовом механизме НАТО под названием PURL, позволяющему союзникам по НАТО оказывать Украине наиболее необходимую военную помощь.

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В настоящее время о своем участии также заявили Нидерланды.

Инициативу продвигают президент США Дональд Трамп и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ее суть — европейские страны-члены НАТО финансируют поставки вооружения Украине.

«Мы считаем важным, чтобы и эта инициатива, предполагающая закупку оружия у США, получила поддержку стран-партнеров. Мы и дальше активно и мощно поддерживаем Украину, но сейчас сосредотачиваемся на товарах, поступающих от отечественных компаний», — отметил Гякянен.

Отметим, что программа внутренней индустрии позволит передавать Украине больше, в частности важные боеприпасы большого калибра.

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«Для них это критически важно», — сказал министр.

По его мнению, другие страны подразумевают особое геополитическое положение Финляндии как соседа России.

«Мы хотим развивать отечественную индустриальную программу, ведь кроме помощи Украине она также укрепляет наш собственный оборонно-промышленный сектор и обороноспособность Финляндии», — подчеркнул Гякянен.

Напомним, в феврале 2025 года министр уже объявлял в парламенте о новой программе поддержки Украины, в рамках которой у финских оборонных компаний будут заказывать продукцию для ВСУ.

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