Финляндия отказывается открывать границы с РФ: власти страны назвали причину

Финляндия оставит закрытыми пункты пропуска на границе с РФ, хотя срок действия предыдущих ограничений должен завершиться 15 января.

Финляндия продолжит держать закрытой границу с Россией.

Об этом пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на неназванные правительственные источники.

"При нынешней ситуации тяжело ожидать, что граница будет открыта", – прокомментировал источник в правительстве.

Свое решение о закрытии границы правительство обосновывает полученной от власти информацией, согласно которой деятельность России не изменилась после ограничений. Такое мнение высказала и министр внутренних дел Мари Рантанен. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также считает, что меры по закрытию КПП на восточной границе страны с Россией должны быть продолжены.

Во вторник, 9 января, Пограничная служба Финляндии сообщила, что четыре человека незаконно прибыли из России через восточную границу в Финляндию. Их подозревают в преступлении против госграницы. Учитывая подобные ситуации, Финляндия от 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией.

14 декабря финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 искателей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц, а премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

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