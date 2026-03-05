Финляндия отменяет полный запрет на размещение ядерного оружия

Правительство Финляндии хочет разрешить размещение ядерных боеприпасов / © Associated Press

Правительство Финляндии объявило о намерении отменить давний запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Такой шаг может открыть возможность развертывания ядерных боеприпасов в стране во время войны, что согласуется со стратегией сдерживания НАТО.

Об этом сообщает straitstimes.

Речь идет об изменении закона о ядерной энергии, принятого еще в 1987 году. Документ запрещает импорт, производство, хранение и использование ядерных взрывных устройств на территории страны. Однако теперь правительство предлагает пересмотреть это положение.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен объяснил, что поправка необходима для полноценного участия страны в оборонной системе НАТО.

«Эти изменения необходимы, чтобы обеспечить оборону Финляндии в рамках Альянса и максимально использовать возможности сдерживания и коллективной защиты НАТО», — сказал он на пресс-конференции.

Финляндия долгое время придерживалась политики нейтралитета, однако в 2023 году присоединилась к НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.

Теперь предложенные изменения должен рассмотреть парламент, где у правящей коалиции большинство.

Подобный подход действует и в других странах Северной Европы. Например, Швеция, Дания и Норвегия выступают против размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время, но не имеют законодательных запретов в случае войны.

У Финляндии одна из самых длинных границ с Россией — около 1340 км. В 2024 году страна также подписала оборонное соглашение с США, позволяющее американским военным использовать 15 финских военных объектов.

