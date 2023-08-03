Финляндия ожидает увеличения потока нелегальных мигрантов из России из-за мобилизации

Внутрироссийские процессы могут сказаться на трафике на границе.

Финляндские пограничники ожидают значительного наплыва нелегальных мигрантов из России, которые будут пытаться бежать из страны из-за мобилизации.

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Об этом информирует издание YLE.

В Финляндии считают, что количество нелегалов может возрасти из-за изменения правил призыва в России, ведь там подняли возрастной предел призывного возраста до 30 лет, а людям, которые получат повестки, будет запрещено выезжать за пределы РФ. Однако пограничники не ожидают большого наплыва нелегальных мигрантов.

Заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари заявил, что внутрироссийские процессы могут сказаться на трафике на границе. Риск нелегального пересечения границы может возрасти, однако пограничники не ожидают существенного увеличения пограничного движения.

Издание сообщает, что за лето на юго-восточной границе было зафиксировано 11 нелегальных связей, из которых семь — перебежчики из России в Финляндию.

Напомним, ранее сообщалось, что министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен упрекнула Запад за заявления о том, что Украина "неблагодарна" за оказанную помощь для войны с Российской Федерацией.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне бросились продавать свои дачи в Финляндии после уведомлений об ограничениях на въезд в страну. На сайтах стало больше объявлений о продаже.

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