Финляндия передаст Украине пакет военной помощи – самый большой с начала войны

Это будет уже десятый по счету пакет оборонной помощи для Украины от Финляндии.

Финляндия передаст Украине новый пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 млн евро – такое решение 17 ноября принял президент страны Саули Нииностьо в ответ на предложение правительства.

Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.

Отметим, что этот пакет оборонной помощи от Финляндии будет уже десятым, который она предоставит с начала полномасштабного вторжения РФ. Общая стоимость всей предидущей помощи от Финляндии для Украины составляет 160,4 млн евро.

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"Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Спектр оборонной помощи, которая сейчас направляется, является самым большим на сегодняшний ден ", — заявил министр обороны Антти Кайкконен.

В то же время в Минобороны не предоставили более подробной информации о содержании помощи, методах ее доставки и графиках. Все из оперативных соображений и обеспечения доставки до места назначения.

В то же время, отмечается, что при принятии решения о предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны Финляндии.

Напомним, ранее Кайкконен заявил, что Силы обороны Финляндии рассматривают возможность подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны.

Заметим, Украина получит военную помощь от еще ряда страны, о чем стало известно по итогам седьмого заседания в формате "Рамштайн" 16 ноября. Речь идет о средствах ПВО и зимней форме от Швеции; зимней форме, системах ПВО HAWK и ракетах к ним, батарее 105-мм гаубиц от Испании; помощи на 376 млн дол. от Канады; 155-мм снарядах от Греции; боеприпасах для артиллерии, танков, а также системах ПВО ближнего радиуса действия от Польши; системах ПВО, артиллерии и боеприпасах для РСЗО от Германии.

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