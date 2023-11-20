Финляндия планирует полностью закрыть границу с Россией — СМИ

По данным разведки, Россия причастна к перевозке нелегалов к финской границе.

Финляндия планирует закрыть все пункты пропуска на восточной границе с Россией. Причиной является содействие российскими пограничниками пересечения нелегалов из третьих стран.

Об этом пишет финская газета IltaLehti.

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По данным издания, правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять решение о закрытии всех пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией в понедельник, 20 ноября. Если решение будет положительным, то КПП предполагается закрыть в ночь на среду.

Отметим, в прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала. С субботы они закрыты для движения транспорта.

Что предшествовало закрытию КПП

В ночь на 18 ноября Финляндия закрывала контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. Причиной стали массовые случаи, когда на границу прибывали граждане третьих стран без документов, требующих убежища. Это происходило при содействии России.

Еще раньше власти Финляндии ввели дополнительное ограничительное мероприятие – запретили пересечение границы с Россией на велосипеде. Причиной стало то, что за последние месяцы в Финляндию пыталось попасть рекордно большое количество россиян и граждан третьих стран, не имеющих въездных документов.

К тому же Финляндия почти прекратила пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами и ввела запрет на въезд зарегистрированных в РA автомобилей.

По имеющимся данным разведки, российские власти причастны к транспортировке нелегальных мигрантов к финской границе.

Напомним, в Финляндии у границы с РФ возводят временные ограждения от мигрантов.

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