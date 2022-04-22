Финляндия подаст заявку в НАТО уже в ближайшие недели

Финляндия подаст заявку в НАТО уже в ближайшие недели

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели.

С таким заявлением выступили член парламента и заместитель председателя комитета по иностранным делам Финляндии Эркки Туомиоя во время встречи с членами шведского комитета по иностранным делам и обороне в Стокгольме.

Об этом пишет Helsingin.

"Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это значит, что Финляндия пришлет заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли это хорошим или плохим поступком", — отметил Туомиоя.

По его словам, очевидно, что Финляндия хочет вступить в НАТО, однако об этом следует сообщить и шведам, изъявившим такое же желание.

Поэтому 21 апреля комитет по иностранным делам Финляндии во главе с депутатом парламента Юсси Халла-ахо посетил Стокгольм, где финская делегация встретилась со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне страны, а также министром иностранных дел Швеции. обороны Петером Хультквистом.

По словам Халла-Ахо, в ходе встречи страны обсудили процесс вступления в НАТО в обеих странах. Так, по словам депутата, "стало ясно, что шведское правительство пытается ускорить собственный процесс вступления в Альянс".

Следует отметить, что большинство депутатов финского парламента поддерживает членство страны в НАТО. Речь идет о по меньшей мере 180 из 200 голосующих "за" представителей.

Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

После этого на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.

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