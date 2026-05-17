Финляндия подняла реактивные истребители из-за дронов и заявила о подозрительных людях на границе с РФ

Hornet Фото иллюстративное / © AFP

В Финляндии в воскресенье, 17 мая, зафиксировали полеты истребителей F/A-18 Hornet в юго-восточных регионах страны и провинции Пирканмаа. В Силах обороны Финляндии подтвердили, что на фоне ситуации безопасности контроль воздушного пространства был усилен.

Об этом сообщает Yle.

Утром в приграничных районах Латвии также было объявлено предупреждение о возможной угрозе в воздухе. Уведомление поступило жителям на мобильные телефоны.

По данным латвийских военных, в воздушном пространстве страны находился беспилотник. Впоследствии сообщили, что угроза прошла.

Hornet в небе: военные объяснили причину усиленного контроля

В Финляндии объяснили, что часть полетов истребителей связана с отмечаемым 17 мая Днем памяти погибших военных.

В частности, в Куопио истребитель F/A-18 Hornet совершит демонстрационный пролет над мемориальным кладбищем в парке Sankaripuisto во время церемонии возложения цветов.

Также пролет истребителя запланирован в Тампере над кладбищем Kalevankangas, где пройдет памятное мероприятие.

БпЛА и подозрительные лица вблизи стратегических объектов — что известно

В финской полиции также сообщили, что в последнее время правоохранители все чаще получают сигналы о замеченных беспилотниках и подозрительных лицах вблизи стратегических объектов, со ссылкой на сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Yle. На каждое обращение оперативно реагируют патрули, а проверка подобных сообщений уже стала частью ежедневной работы силовиков.

