ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
797
Время на прочтение
2 мин

Финляндия подняла реактивные истребители из-за дронов и заявила о подозрительных людях на границе с РФ

В Финляндии ужесточили контроль воздушного пространства. Истребители Hornet были замечены на юго-востоке страны после сообщений об угрозе в Латвии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Финляндия подняла реактивные истребители из-за дронов и заявила о подозрительных людях на границе с РФ

Hornet Фото иллюстративное / © AFP

В Финляндии в воскресенье, 17 мая, зафиксировали полеты истребителей F/A-18 Hornet в юго-восточных регионах страны и провинции Пирканмаа. В Силах обороны Финляндии подтвердили, что на фоне ситуации безопасности контроль воздушного пространства был усилен.

Об этом сообщает Yle.

Утром в приграничных районах Латвии также было объявлено предупреждение о возможной угрозе в воздухе. Уведомление поступило жителям на мобильные телефоны.

По данным латвийских военных, в воздушном пространстве страны находился беспилотник. Впоследствии сообщили, что угроза прошла.

Hornet в небе: военные объяснили причину усиленного контроля

В Финляндии объяснили, что часть полетов истребителей связана с отмечаемым 17 мая Днем памяти погибших военных.

В частности, в Куопио истребитель F/A-18 Hornet совершит демонстрационный пролет над мемориальным кладбищем в парке Sankaripuisto во время церемонии возложения цветов.

Также пролет истребителя запланирован в Тампере над кладбищем Kalevankangas, где пройдет памятное мероприятие.

БпЛА и подозрительные лица вблизи стратегических объектов — что известно

В финской полиции также сообщили, что в последнее время правоохранители все чаще получают сигналы о замеченных беспилотниках и подозрительных лицах вблизи стратегических объектов, со ссылкой на сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Yle. На каждое обращение оперативно реагируют патрули, а проверка подобных сообщений уже стала частью ежедневной работы силовиков.

Также в юго-восточных регионах Финляндии и районе Пирканмаа местные жители заметили истребители F/A-18 Hornet. По данным военных, самолеты осуществляли усиленный мониторинг воздушного пространства вблизи приграничных территорий.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
797
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie