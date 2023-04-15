Финляндия показала, как отгораживается забором от России (фото)

Финляндия возводит забор на границе с Россией. Работу должны закончить к 2026 году.

Финляндия, недавно ставшая членом НАТО, показала, как готовится к возведению забора на границе с РФ. Работы по возведению тестового забора показали, что график строительства реалистичен. В настоящее время продолжаются подготовительные работы.

Об этом пишет Yle.

Отмечается, что после строительства забора будут построены пункты пропуска через границу на участке в 75 километров. Работы начнутся в конце 2023 года. Зимой собираются выкорчевывать деревья, а в 2024-2025 годах на участках появятся дорога и система контроля.

По словам командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии полковника Мика Рютконена, российская сторона относится к строительству заграждений на границе нейтрально. Пока ситуация на границе спокойная. В неделю фиксируется около 24 тысяч пересечений.

Фото: Yle

В ближайшие несколько лет вдоль восточной границы будет возведено около 200 километров заграждений. Цель проекта – усложнить нежелательное пересечение границы. В настоящее время на пограничное ограждение выделено около 145 миллионов евро, а общая стоимость проекта составит 380 миллионов евро. Новый парламент должен решить вопрос финансирования строительства.

Напомним, вторник, 4 апреля, Финляндия официально присоединилась к Альянсу и теперь верховный командующий НАТО может включать страну в свои военные планы, описывающие, как защитить членов блока от нападения. Но, учитывая широкие возможности Финляндии и практику защиты собственной территории, маловероятно, по крайней мере, пока НАТО разместит боевые группы союзников на ее территории.

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