Финляндия построила часть забора на границе с Россией: появились фото

В Южной Карелии введено в эксплуатацию ограждение на границе с РФ, протяженностью около трех километров.

Об этом сообщает финское издание Yle.

"Пограничная служба Финляндии сообщила, что ввела в эксплуатацию тестовый участок забора протяженностью около трех километров в Пелтоле в Иматре, Южной Карелии", — говорится в сообщении.

Тестовый участок забора оборудован современными технологиями для эффективности патрулирования и мониторинга. Ее закончили с небольшим опозданием. В то же время следующая часть ограды уже строится в Салле в Лапландии.

Пограничная служба отмечает, что дорога вдоль забора, сама изгородь и техническая система наблюдения являются самыми современными с точки зрения обеспечения безопасности границ.

В частности, теперь патрулирование в районе тестового участка ускорилось, а новая технология мониторинга позволила получить более полное представление о ситуации.

Граница Финляндии и РФ / Фото: Yle

Напомним, о возведении забора между Финляндией и РФ стало известно весной этого года. Финляндия, недавно ставшая членом НАТО, заявила, что после возведения забора будут построены пункты пропуска через границу на участке в 75 километров. Масштабные работы планировали начать в конце 2023 года, зимой – выкорчевывать деревья, а в 2024-2025 годах на участках появятся дорога и системы контроля.

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