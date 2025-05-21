Финляндия построила первые 35 км стены на границе с Россией: к чему готовятся

Финляндия выстроила первые 35 км стенки на границе с Россией. / © reuters.com

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Финляндия завершила строительство первого участка металлического барьера протяженностью 35 километров вдоль своей восточной границы с Россией. Общая протяженность ограды достигнет 200 км с более чем 1300 км общей границы.

Об этом сообщила пограничная служба Финляндии, передает Reuters.

Строительство началось в 2023 году – на фоне массового прибытия искателей убежища через российскую территорию. Как пояснил заместитель командующего Юго-Восточным пограничным округом Антти Вирта, главная цель забора — сдержать массовые попытки проникновения на территорию Финляндии.

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Забор имеет высоту 4,5 метра, из которых 3,5 — металлическая сетка, увенчанная метровым слоем колючей проволоки. Также на участке установлены камеры, сенсоры, громкоговорители и освещение. Завершить весь проект планируется к концу 2026 года.

В районе Нуйямаа – вблизи одного из закрытых пунктов пересечения – обстановка сейчас спокойная. Однако именно оттуда в 2023 году началась волна нелегального пересечения границы со стороны мигрантов, преимущественно из Сирии, Сомали и других стран, пытавшихся добраться до ЕС через территорию России. Всего, по данным пограничников, в год прибыло около 1300 человек, пока Финляндия не закрыла восемь пограничных пунктов.

Финляндия выстроила первые 35 км стенки на границе с Россией. / © Reuters

В Хельсинки уверены, что этот поток был сознательно организован Москвой, однако российская сторона это отрицает. Решение о закрытии переходов в Кремле назвали "антироссийским жестом".

Несмотря на то, что наплыв мигрантов после закрытия приостановился, в пограничной службе настаивают, что барьер остается актуальным. Начальник оперативного отдела Самуэль Силльянен заявил: "Это критически важный элемент для контроля над ситуацией в случае инцидента или искусственного давления на границу".

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Финляндия также подверглась критике со стороны международных организаций. Европейский суд по правам человека обратился в Хельсинки с запросом о правомерности бессрочного закрытия границы. Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти ранее предупреждал, что это может противоречить международным обязательствам, в частности запрету коллективного выслания.

Финляндия присоединилась к НАТО в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, что вызвало угрозы Москвы. На фоне этих событий вопрос контроля границы приобрел еще больший политический вес.

Напомним, что в Эстонии Нарвский музей разместил на 9 мая большой плакат, ставящий знак равенства между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.