Финляндия потратит рекордную сумму на вооружение армии: что и у кого заказывают

Сейчас население больше поддерживает действия правительства по усилению вооружения страны, чем в прошлом году.

Финляндия в 2023 году потратит на оборону вдвое больше, чем в предыдущие годы. Правительство объявило заказы на ракеты из США, Израиля и Швеции, а также гаубицы из Южной Кореи.

Об этом сообщает rmf24.pl.

Согласно бюджету на 2023 год, расходы на оборону в Финляндии в ближайшие несколько лет составят около 6 миллиардов евро. В то время как в 2020 году правительство страны планировало выделить вооруженным силам около 3 миллиардов евро.

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Как отмечается, в ноябре и декабре было объявлено несколько крупных заказов на вооружение для ракетных комплексов большой дальности, противотанковой обороны и противовоздушной обороны. По мнению экспертов, такие шаги должны вывести боеспособность финской армии на новый уровень.

"Это большой масштаб", — прокомментировал бывший начальник военной разведки генерал-майор Пекка Товери.

Отмечается, что Финляндия заказывает у США ракеты класса "воздух-воздух". В Израиле вооруженные силы закажут противотанковые ракеты большой дальности и ракеты для 122 мм реактивных установок примерно на 300 млн. евро.

Приобретение ракет поможет усилить вооружение и возможности армии , заявил глава Минобороны страны Антти Кайкконен.

"Мы решили, что ПВО это та область, где нам нужны подкрепления", — добавил глава Минобороны страны.

Как уточняет Yle, Министерство обороны Финляндии объявило, что страны намерены закупить ракетные комплексы малого и дальнего действия на сумму около 223,6 млн евро без НДС. Закупка также включает в себя боеприпасы, учебное оборудование, техническое оборудование, обучение, документацию и запасные части.

С какой страной Финляндия договорилась не уточняется, но сказано, что это произошло после того, как США одобрили финские оборонные закупки на сумму 1,2 миллиарда евро.

Также артиллерийские войска Финляндии получат от Южной Кореи партию самоходных гаубиц. Стоимость закупки составляет более 130 млн. евро.

Для нужд ВМС совместно со Швецией также закажут боеприпасы для корабельных артиллерийских систем.

"Сегодня увеличение расходов на оборону также имеет более широкую общественную поддержку. Почти два из трех финнов считают, что вооруженные силы нуждаются в оснащении. В прошлом году такое мнение придерживался каждый третий финн", — говорится в отчете, опубликованном в начале декабря Национальным советом по вопросам оборонного планирования.

Объясняется, что Финляндия еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а именно в конце 2021 года, приняла решение о закупке 64 американских многоцелевых истребителей F-35, являющихся крупнейшим заказом на вооружение в истории страны (более 8 млрд евро; ежегодные расходы около 1 ,5 млрд евро).

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО в скором времени будет завершено. Страны выполнили все условия вступления в НАТО.

Как сообщалось, руководство США разрешило продать Финляндии оружия на сумму $323 млн для усиления обороноспособности страны. Речь идет о тактических ракетах и авиабомбах.

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