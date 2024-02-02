Финляндия предусмотрительно готовилась к войне: какой "козырь" был скрыт на предприятиях — эксперт

На гражданских предприятиях Финляндии на случай войны удерживали резервные производственные линии для изготовления военной продукции. Теперь они начали работать в тестовом режиме.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Еспресо" военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

По его словам, во многих европейских странах недооценивали угрозу предстоящей войны, о чем свидетельствует невозможность выполнить обещания по налаживанию производства боеприпасов для помощи Украине, столкнувшейся с российской агрессией.

Однако, отметил Олег Катков, на этом фоне выделяется Финляндия, предусмотрительно готовившаяся к вероятности такого сценария.

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“Отличный пример – Финляндия, которая уже начала расконсервировать свой главный “козырь”... Как оказалось, Финляндия годами создавала соответствующие запасы производственных линий для изготовления военной продукции на гражданских предприятиях. Минобороны Финляндии закупало производственные линии, ставило их на заводах, чтобы в определенный день эти предприятия начали производить патроны, гранаты, боеприпасы, комплектующие или ремонтировать военную технику. И это все годы удерживалось. Готовились люди, которые просто были в таком спящем режиме. Сейчас такой резервный ОПК, как сообщили в минобороны Финляндии, начинает работать пока в тестовом режиме", – отметил главный редактор Defence Express.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уверяет, что его страна чувствует себя безопасно, поскольку хорошо подготовлена к разным сценариям в связи с вероятной российской агрессией.

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