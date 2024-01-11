Финляндия решила оставить закрытую границу с Россией: детали

До сих пор сохраняется угроза гибридного воздействия.

Правительство Финляндии решило продлить закрытие контрольных пунктов пропуска на границе с Россией еще на месяц.

Об этом со ссылкой на министерку внутренних дел Мари Рантанен сообщает издание Yle.

Ограничения на границе будут действовать не менее 11 февраля. Предварительная дата открытия была – 14 января 2024-го.

"Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии", – обосновала решение Рантанен.

По ее словам, сложившаяся ситуация негативно сказывается на россиянах, проживающих в Финляндии, а также владельцах паспортов двух стран. Впрочем, угроза гибридного воздействия сохраняется, а это немаловажный фактор.

К слову, правительство Финляндии в целях обеспечения национальной безопасности приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска на восточной границе 16 ноября 2023-го. Уже через месяц, 14 декабря, было решено открыть два пограничных пункта: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Впрочем, в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища. Поэтому власти снова закрыли восточную границу в месяц, до 14 января.

Глава МВД тогда сообщила, что ситуация нормализуется только тогда, когда прекратится поток людей, пытающихся незаконно проникнуть в страну.

Напомним, ранее в РФ пригрозили Финляндии, потому что "неожиданно оказались между Россией и НАТО". Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Хельсинки десятилетиями сохранял нейтральный статус. Впрочем, получение Финляндией членства в Альянс превратило ее в враждебное в Москву государство.

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