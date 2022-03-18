Финляндия снова возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, Украина заняла 98 место

В тройку также вошли Дания и Норвегия.

Каждый год подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network) публикует рейтинг самых счастливых стран мира.

И Финляндия уже пятый год возглавляет этот список. Данные основаны на опросах людей в примерно в 150 странах. Об этом пишет CNN.

Для определения уровня счастья принимаются во внимание следующие факторы: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, а также свобода и коррупция в части влияния на принятие важных решений.

Финляндия и ее соседи Дания, Норвегия, Швеция и Исландия очень хорошо оценивают ключевые показатели, которые использует ООН при опросе.

Дания занимает 2-е место в рейтинге, за ней следует Исландия на 3-м месте. Швеция и Норвегия занимают седьмое и восьмое место соответственно. Новая Зеландия замыкает десятку самых лучших.

В двадцатку вошли также Канада, США и Великобритания.

"Для молодежи удовлетворенность жизнью снизилась, а для тех, кому за 60, она выросла – без общих изменений", – говорится в отчете.

В отчете также говорится об Украине. По оценкам, ООН, из-за войны войны, которую Россия с 24 февраля начала в Украине, украинцы стали еще более сплоченными.

Однако опросы, на основе которых был основан рейтинг, были проведены задолго до вторжения России. Украина занимает 98-е место в списке.

"Их сердце атакуют, поэтому они получат определенный эффект большего объединения, но какой ценой", — говорят в ООН.

Война в Украине также оказывает влияние на рейтинг счастья в других странах.

«Возможно, некоторые люди, которые каждый день видят, что может сделать война с жизнью людей, хотя у них нет ничего общего с войной и не хотят иметь ничего общего с войной, могут заставить их почувствовать себя счастливыми, что ее нет, или сочувствия к людям, которые там находятся".

Самые счастливые страны мира:

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

4. Швейцария

5. Нидерланды

6. Люксембург

7. Швеция

8. Норвегия

9. Израиль

10. Новая Зеландия

Напомним, День святого Патрика в Дублине окрасился в сине-желтый цвет.

Читайте также: