Финляндия собирает саммит стран Восточного фланга ЕС из-за российской угрозы

Флаг Финляндии

Реклама

Группа стран Европейского Союза, граничащих или расположенных вблизи границ России , планирует уже на следующей неделе начать работу над конкретными мерами по усилению обороноспособности из-за возрастающей угрозы со стороны РФ.

Об этом сообщает Bloomberg .

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время выступления в эфире финского телевидения заявил, что 16 декабря в Хельсинки состоится саммит Восточного фланга. В нем примут участие Швеция, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария.

Реклама

По словам Орпо, участники саммита планируют договориться о сотрудничестве по развитию обороны и выработать совместную позицию в рамках Европейского Союза.

«Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгом будущем. Наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы», - подчеркнул премьер-министр Финляндии.

Он отметил, что лидеры этих стран намерены «отправить Брюсселю четкий сигнал» и добиться финансирования оборонных проектов. Для начала речь идет о 1,5 млрд евро.

В то же время Орпо добавил, что уже в следующем году в рамках многолетнего бюджета ЕС расходы на оборону могут возрасти до 135 млрд евро.

Реклама

Среди ключевых планов новой группы стран Восточного фланга — получение средств на усиление безопасности границ, развитие противовоздушной обороны, систем обнаружения и противодействия беспилотникам, а также укрепление сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что перспектива мира для Украины сейчас ближе с начала полномасштабного вторжения .

В свою очередь, министерство иностранных дел Финляндии сомневается в успехе нынешнего «мирного плана», который может легитимизировать смену границ силой .