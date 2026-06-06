Финляндия срочно закрывает небо у границы: настоящие причины и последствия для РФ

Финляндия закрывает небо и разворачивает силы НАТО / © Associated Press

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Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии неожиданно объявило о полном закрытии воздушного пространства в юго-восточной части страны. Военные источники называют это обычной мерой пресечения, непосредственно связанной с войной России против Украины. Новый запрет в регионе Кааккойс-Суоми касается полётов как традиционных пилотируемых самолетов, так и всех видов беспилотных аппаратов.

О введении этих жестких ограничений для авиации сообщает информационное агентство Europa Press.

Последствия украинских атак

Решение о закрытии неба было принято после того, как Украина совершила масштабную воздушную атаку на территорию Ленинградской области. Этот российский регион расположен в опасной близости к финской государственной границе, что заставило Хельсинки быстро реагировать.

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Официальная Москва уже отчиталась о перехвате десятков украинских дронов и возникновении масштабных пожаров на своих объектах. По данным российской стороны, в результате этих массированных воздушных ударов пострадали по меньшей мере четыре человека.

Развертывание передовых сил НАТО

Помимо закрытия неба, в эти выходные Финляндия официально сообщила о создании передовой сухопутной группы войск НАТО на своей территории. К инициативе присоединились Швеция, Великобритания, Франция, Италия и другие скандинавские страны, чтобы существенно усилить северный фланг Североатлантического союза.

В рамках этого проекта в Финляндию перебросят шведскую боевую группу численностью около шестисот военнослужащих. Кроме того, командование многонациональным штабом в Рованиеми официально было передано верховному главнокомандующему объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу.

Ядерные амбиции и безопасность

Финское правительство делает очень быстрые шаги для усиления собственной военной безопасности после размещения на своей территории командования НАТО. Присоединение страны к военной организации в 2023 г. значительно увеличило общую протяженность сухопутной границы между Россией и Альянсом.

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Сейчас скандинавское государство активно работает над устранением любых законодательных препятствий для импорта и транзита ядерного оружия. Такие действия позволят Хельсинки полноценно участвовать в стратегическом ядерном планировании Североатлантического альянса.

Напомним, ядерное оружие США может получить новый плацдарм у границ России . В Литве готовы внести изменения в конституцию, запрещающую размещение на территории страны оружия массового поражения.

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