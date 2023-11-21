Финляндия стянула войска к границе с РФ: что происходит на пунктах пропуска

Представитель украинского общества в Финляндии Денис Перцев отметил, что Финляндия стянула свои военные силы к границе с Россией.

Финляндия закрыла все четыре пункта на южном пересечении границы с Россией из-за потока нелегальных беженцев из Сомали. Пункты пропуска открыты только на севере, где за день 35 беженцев перешли границу. Вследствие этого существует вероятность, что в скором времени закроются абсолютно все пункты.

Об этом Денис Перцев сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Фины поднимают вопрос о необходимости полного закрытия границы на две недели. Ситуация напоминает события, произошедшие два года назад, когда было напряжение между Россией и Финляндией. Тогда Россия завезла более 2 тыс. беженцев из Ирака, сейчас преимущественно беженцы из Сомали", — рассказал представитель украинской общины в Финляндии.

По его словам, сейчас Финляндия передислоцировала свои военные силы к границе с Россией. Если ситуация будет ухудшаться, закроются все пункты пропуска со страной-агрессоркой.

"На пунктах пропуска большие, здоровенные парни на велосипедах пытаются перейти границу. Их финны не пускают, но с российской стороны за ними сразу закрываются ворота, и обратно попасть они уже не могут. Когда границы были закрыты с обеих сторон, то 15 человек жгли костер, и затем их пустили обратно в Россию. Согласно финскому исследованию, людей централизованно доводят до границы. На российской стороне организована продажа велосипедов и горячий чай. В России предлагают нелегальным мигрантам попасть в Финляндию за 2-5 тыс. долларов", — рассказал Перцев.

Напомним, в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. Причиной послужили массовые случаи, когда на границу при содействии российских пограничников прибывают граждане третьих стран без документов и требуют убежища.

К тому же финские власти ввели дополнительное ограничительное мероприятие – запретили пересечение границы с Россией на велосипеде. Это произошло потому, что за последние месяцы в Финляндию пыталось попасть рекордно большое количество россиян и граждан третьих стран, не имеющих въездных документов. Они все чаще пытались въехать на велосипедах, поэтому теперь Финляндия принимает меры.

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