Финляндия у берегов России провела первые военные учения после вступления в НАТО: фото

Немецкий и португальский фрегаты морских сил быстрого реагирования НАТО после совместных учений с финскими моряками пришвартовались в Хельсинки.

В Финском заливе вблизи России прошли учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями НАТО. Это первые военные учения этой скандинавской страны после вступления в Альянс.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Вместе с судами берегового флота Финляндии в территориальных водах этой страны тренировались немецкий 140-метровый фрегат "Мекленбург-Передняя Померания" и 120-метровый португальский — "Бартоломеу Диас".

На обоих судах было около 400 членов экипажа. Фрегаты вооружены носовой пушкой, морскими и зенитными ракетами, несут на себе вертолет и противолодочную систему. Эти суда являются частью морских сил быстрого реагирования НАТО.

"Мы, пожалуй, первое подразделение оборонных сил, которое принимает визит как государство-член НАТО. Для нас это, конечно, большая честь", – отметил в комментарии начальник штаба береговых ВМС Финляндии, командующий Ян-Эрик Айтос.

Португальское и немецкое судно будут находиться в порту Хельсинки до воскресенья, 16 апреля. За это время корабли заправятся топливом и пополнят запасы.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации, а расширение Альянса – посягательством на безопасность РФ.

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