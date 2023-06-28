Финляндия усилит ограничения на въезд для россиян: кого будет касаться

Власти Финляндии намерены усилить ограничения на въезд для граждан Российской Федерации, владеющих недвижимостью в стране, а также для абитуриентов финских университетов.

Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

"Владельцы недвижимости должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонту требуют их присутствия", — заявил глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер.

Также будут введены ограничения на въезд в страну абитуриентов из России. Въезжать в Финляндию смогут только поступающие на учебные программы, ведущие к получению квалификации или степени, что исключит возможность россиян, например, поступление в училища.

По словам Таннера, ограничения могут затронуть и деловой туризм. Может быть введено требование, согласно которому направлением командировки может быть только Финляндия, а не какая-либо другая страна, однако детали этого решения пока обсуждаются.

Глава консульского отдела МИД Финляндии сказал, что окончательное решение о дальнейших ограничениях для россиян будет принято в ближайшие недели.

Финляндия ввела ограничения на въезд для российских туристов в сентябре 2022 года. Запрет на поездки без реальной необходимости распространяется на транзитные поездки в другие европейские государства.

Напомним, в Кремле отказались комментировать заявление Лукашенко, что Путин "хотел мочить" Пригожина.

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