Финляндия в ближайшие недели планирует подать заявку на вступление в НАТО

Финляндия в ближайшие недели планирует подать заявку на вступление в НАТО

Финляндия в ближайшие недели планирует послать заявку на вступление в НАТО, но хочет координировать свои действия со Швецией.

После вторжения России в Украину финны решили, что политика "нейтральности" им больше не подходит.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя, пишет Helsingin Sanomat.

"Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте (по поддержке вступления в Альянс. — Ред.), а это значит, что Финляндия пошлет свою заявку на членство в НАТО в течение следующих недель, в течение весны", — сказал он.

По словам Туомиоя, для Финляндии и Швеции было бы важно сообща решить все вопросы вступления в НАТО.

21 апреля состоялась встреча представителей парламента Финляндии со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, министром иностранных дел Анн Линде и министром обороны Петером Хультквистом.

Стороны обсудили, как идет подготовка к вступлению в НАТО в обеих странах.

По информации газеты Aftonbladet, финские политики сказали шведам, что значительное большинство в финском парламенте должно проголосовать за членство в НАТО: около 180 из 200 депутатов проголосуют за.

Почему Швеция и Финляндия не в НАТО: историческая справка

После Второй мировой войны власти Финляндии опасались, что СССР будет пытаться втянуть ее в блок социалистических стран и влиять на ее политику. Поэтому она провозгласила нейтралитет, чтобы не раздражать Москву. Однако после развала Советского Союза Финляндия стала членом ЕС в 1995 году.

Также страна сотрудничает с НАТО с 1994 года и присоединилась к Партнерству расширенных возможностей в 2014 году после аннексии Россией Крыма.

Похожая история и со Швецией. После Второй мировой войны Швеция решила не вступать в НАТО и заявила о своем нейтралитете.

В 2014 году во время оккупации Крыма Россией некоторые шведские лидеры предполагали, что Стокгольм должен рассмотреть вопрос о присоединении к НАТО. Однако тогда Швеция ограничилась присоединением к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

Напомним, что парламент Финляндии начал слушания о вступлении в НАТО. Также сообщалось, что Швеция подаст заявку на вступление в НАТО уже в июне этого года.

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