Финляндия вслед за Швецией, Данией и Норвегией ограничила прививание COVID-вакциной Moderna

В Скандинавии заявили о "повышенном риске" воспалительных заболеваний сердца.

Финляндия в четверг, 7 октября, вслед за Швецией, Данией и Норвегией ограничила использование вакцины против COVID-19 от компании Moderna из-за риска редких сердечно-сосудистых побочных эффектов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что финский Институт здравоохранения и социального обеспечения приостановил прививание этим препаратом мужчин в возрасте до 30 лет. Ранее о подобном шаге также объявила Швеция.

Между тем в Дании отказались предлагать вакцину Moderna детям до 18 лет, а Норвегия рекомендовала мужчинам до 30 лет рассмотреть возможность получения вакцины, разработанной компанией Pfizer совместно с BioNTech.

Скандинавские страны отметили, что риски остаются низкими, и назвали эти шаги "мерой предосторожности".

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило в четверг, что новые предварительные данные из стран Северной Европы подтверждают предупреждение о том, что воспалительные заболевания сердца, в частности миокардит и перикардит, могут возникать в очень редких случаях после прививки вакцинами от COVID-19, разработанными компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech.

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Еще в мае Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучали случаи миокардита у вакцинированных от COVID-19 граждан. Заболевания фиксировали преимущественно среди подростков и молодых людей примерно через четыре дня после второй прививки мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer с BioNTech.

В июне в CDC подтвердили, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у подростков и молодых мужчин.

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