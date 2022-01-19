Финляндия введет "чрезвычайно жесткие санкции" против РФ в случае ее нападения на Украину

Финляндия введет "чрезвычайно жесткие санкции" против РФ в случае ее нападения на Украину

По словам премьер-министра Финляндии, санкции окажут значительное влияние на Россию.

Финляндия готова поддержать своих европейских союзников и США, введя жесткие санкции против России, если она нападет на Украину.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в среду, 19 января, в интервью Reuters.

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"Это будет иметь очень большое влияние, и санкции будут чрезвычайно жесткими", — сказал Марин. Также в разговоре Марин отметила, что "очень маловероятно", что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО во время ее полномочий.

Напомним, премьер Швеции Магдалена Андерссон призвала Россию к немедленной деэскалации после разговора с Зеленским. Кроме того, она подтвердило полную поддержку суверенитета, территориальной целостности и программу реформ Украины.

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