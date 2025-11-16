- Дата публикации
Финляндия выслала в профэксбийца ЧВК «Вагнера», который просил убежище
Пограничники подтвердили, что у мужчины есть боевое прошлое и открыто критиковал российскую армию.
Финляндия депортировала в Россию экс-бойца ЧВК «Вагнера», ранее выступавшего с критикой российского военного руководства и обращавшегося с запросом об убежище.
Об этом сообщает издание Yle.
По сообщению медиа, незаконно пересекший границу россиянин был выслан 14 ноября. Ранее появлялись данные, что задержанный мужчина служил в ЧВК «Вагнера».
Пограничники Северной Карелии подтвердили, что депортированный действительно имеет военный опыт. Заместитель начальника службы Микко Каллинен объяснил, как произошло возвращение.
«Сотрудниками патруля пограничной службы Северной Карелии мужчину доставили в пункт пропуска Ниирала, где он был сопровожден к государственной границе и покинул территорию Финляндии, перейдя в Россию. Я не буду подробно комментировать действия российских властей, но отмечу, что их сотрудники всегда присутствуют на этом пункте пропуска», — говорится в заявлении.
Что известно о вагнеровце
Как отмечает Yle, 17 июня пограничники в городе Китее задержали мужчину после незаконного перехода границы из РФ.
Выявить россиянина помогли автоматизированные системы контроля — датчики на границе зафиксировали движение, после чего патруль выехал на перехват.
По данным издания, мужчину зовут Евгений. В распоряжении журналистов есть фото и видеозаписи, где он изображен на оккупированной территории востока Украины и рассказывает о своем участии в боевых операциях.
В соцсетях Евгений сам называет себя вагнеровцем и публиковал видео, где резко высказывался о российском военном руководстве.
Финские официальные органы подтвердили, что мужчина подавал заявление о международной защите, то есть спрашивал убежище в стране.
