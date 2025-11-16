Финляндия выслала в профэксбийца ЧВК «Вагнера», который просил убежище

Флаг Финляндии / © Reuters

Финляндия депортировала в Россию экс-бойца ЧВК «Вагнера», ранее выступавшего с критикой российского военного руководства и обращавшегося с запросом об убежище.

Об этом сообщает издание Yle.

По сообщению медиа, незаконно пересекший границу россиянин был выслан 14 ноября. Ранее появлялись данные, что задержанный мужчина служил в ЧВК «Вагнера».

Пограничники Северной Карелии подтвердили, что депортированный действительно имеет военный опыт. Заместитель начальника службы Микко Каллинен объяснил, как произошло возвращение.

«Сотрудниками патруля пограничной службы Северной Карелии мужчину доставили в пункт пропуска Ниирала, где он был сопровожден к государственной границе и покинул территорию Финляндии, перейдя в Россию. Я не буду подробно комментировать действия российских властей, но отмечу, что их сотрудники всегда присутствуют на этом пункте пропуска», — говорится в заявлении.

Что известно о вагнеровце

Как отмечает Yle, 17 июня пограничники в городе Китее задержали мужчину после незаконного перехода границы из РФ.

Выявить россиянина помогли автоматизированные системы контроля — датчики на границе зафиксировали движение, после чего патруль выехал на перехват.

По данным издания, мужчину зовут Евгений. В распоряжении журналистов есть фото и видеозаписи, где он изображен на оккупированной территории востока Украины и рассказывает о своем участии в боевых операциях.

В соцсетях Евгений сам называет себя вагнеровцем и публиковал видео, где резко высказывался о российском военном руководстве.

Финские официальные органы подтвердили, что мужчина подавал заявление о международной защите, то есть спрашивал убежище в стране.

