Финляндия задержала нефтяной танкер "теневого флота" России: в чем его подозревают

Финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, принадлежащий "теневому" российскому флоту, по подозрению в повреждении подводного электрического кабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Судно, перевозящее нефть из России в Египет под флагом Островов Кука, было обнаружено в Финском заливе при повреждении кабеля. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что начато расследование этого инцидента.

По данным отслеживания судов, Eagle S добровольно остановилось в финских водах, однако его право собственности "туманно, но, похоже, это единственное судно, принадлежащее дубайской компании".

Как сообщает издание Verkkouutiset, финская полиция предполагает, что кабель был поврежден "внешней силой". Директор Национального бюро расследований Робин Лардо отметил, что на борту танкера не было видно якорей, и "по этой причине у полиции были основания подозревать, что с судном происходит нечто необычное".

Напомним, в Балтийском море поврежден электрокабель между двумя странами НАТО.

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