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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Финляндии завершили расследование по украинским дронам: что решили

Весной четыре военных дрона со взрывчаткой залетели в Финляндию, однако финские правоохранители не нашли состава преступления и закрыли расследование.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Финляндия

Финляндия / © Associated Press

Весной в Финляндию залетели четыре военных дроны со сбившимися с курса взрывчаткой. Финские стражи порядка завершили расследование и закрыли дело, поскольку оснований для наказания не нашли.

Об этом сообщает издание Yle.

Отмечается, что весной в Финляндию залетели четыре военных дрона со сбившимися с курса взрывчаткой. Финские стражи порядка завершили расследование и закрыли дело, поскольку оснований для наказания не нашли.

Пограничная служба Финляндии расследовала эти события как нарушение государственной границы, а NBI как потенциальное создание отягчающей опасности. По итогам проверки следователи не обнаружили состав преступления.

«Предварительное расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдали бы продолжение уголовного преследования», — говорится в пресс-релизе.

В заявлении подчеркнули, что Финляндия не была целью дронов. Они летели на объекты в России, но сбились с курса из-за погоды и сбоев навигации.

«Направление ветра во время инцидентов было почти прямым с юга. Считается, что эти факторы повлияли на навигацию самолета и его отклонение от начального маршрута», — отметили в финском ведомстве.

Также дроны могли сбиться из-за российских систем РЭБ. Ранее газета The Telegraph писала, что РФ из Калининграда глушит и подделывает GPS-сигналы для того, чтобы направлять украинские БПЛА в сторону стран НАТО.

Дроны Украины залетели в Финляндию — последние новости

Напомним, в конце марта на территории Финляндии разбилось несколько беспилотников, пересекших государственную границу и нарушивших воздушное пространство страны.

Ранее мы писали, что во время встречи в Ереване премьер Финляндии Петтери Орпо обсудил с Владимиром Зеленским залет двух дронов в финское воздушное пространство. Глава правительства Финляндии подчеркнул, что такие случаи недопустимы.

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