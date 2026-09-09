В Финляндии завершили расследование по украинским дронам: что решили

Финляндия / © Associated Press

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Весной в Финляндию залетели четыре военных дроны со сбившимися с курса взрывчаткой. Финские стражи порядка завершили расследование и закрыли дело, поскольку оснований для наказания не нашли.

Об этом сообщает издание Yle.

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Отмечается, что весной в Финляндию залетели четыре военных дрона со сбившимися с курса взрывчаткой. Финские стражи порядка завершили расследование и закрыли дело, поскольку оснований для наказания не нашли.

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Пограничная служба Финляндии расследовала эти события как нарушение государственной границы, а NBI как потенциальное создание отягчающей опасности. По итогам проверки следователи не обнаружили состав преступления.

«Предварительное расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдали бы продолжение уголовного преследования», — говорится в пресс-релизе.

В заявлении подчеркнули, что Финляндия не была целью дронов. Они летели на объекты в России, но сбились с курса из-за погоды и сбоев навигации.

«Направление ветра во время инцидентов было почти прямым с юга. Считается, что эти факторы повлияли на навигацию самолета и его отклонение от начального маршрута», — отметили в финском ведомстве.

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Также дроны могли сбиться из-за российских систем РЭБ. Ранее газета The Telegraph писала, что РФ из Калининграда глушит и подделывает GPS-сигналы для того, чтобы направлять украинские БПЛА в сторону стран НАТО.

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Напомним, в конце марта на территории Финляндии разбилось несколько беспилотников, пересекших государственную границу и нарушивших воздушное пространство страны.

Ранее мы писали, что во время встречи в Ереване премьер Финляндии Петтери Орпо обсудил с Владимиром Зеленским залет двух дронов в финское воздушное пространство. Глава правительства Финляндии подчеркнул, что такие случаи недопустимы.

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