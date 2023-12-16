Финляндия заявила о постоянных гибридных атаках России и ищет путь решения проблемы

Премьер Финляндии он готов к скорым законодательным изменениям, если этого потребует ситуация.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости найти решение из-за постоянного наплыва искателей убежища на границе с Россией.

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Об этом он заявил в эфире финского общественного вещателя Yle.

Премьер отметил, что действия России можно считать гибридной атакой на Финляндию.

"Я думаю, что это правильный срок. Это безусловно атака на суверенитет Финляндии и ЕС. К сожалению, границу пришлось закрыть, потому что Россия не изменила свое поведение", — добавил он.

Кроме того, Орпо отметил, что он готов к скорым законодательным изменениям, если этого потребует ситуация.

"Нам нужно найти более постоянное решение пограничной ситуации. Заявления о предоставлении убежища должны обрабатываться на границе быстро", – предложил Орпо.

Премьер также заявил, что все искатели убежища, не подлежащие статусу помощи, должны быть немедленно депортированы, но это решение Финляндия не может принять единолично.

Напомним, ранее сообщалось, что в Финляндии обнаружили скрытый экспорт 3,5 тысячи беспилотников в Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Финляндия отказалась экстрадировать в Украину лидера неонацистской ДШРГ "Русич".

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