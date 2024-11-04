"Финляндизация" Украины: что предлагал Шольц на встрече с Рютте – журналист узнал детали

Журналист отмечает, что у идеи "финляндизации" Украины есть очевидный недостаток: Хельсинки недавно отказался от своего нейтралитета, который длился несколько десятилетий
Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает новые решения относительно членства Украины в НАТО.
Об этом шла речь на встрече Шольца с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает "Голос Америки".
"Мы приняли решения (на саммитах НАТО – Ред.) в Вильнюсе и Вашингтоне, которые хорошо соответствуют современной ситуации. Думаю, пока нет необходимости в новых решениях по этому поводу, ведь с тех пор ситуация не изменилась", – считает Шольц.
В то же время он заверил, что Германия и дальше будет оказывать мощную помощь Украине. "Сейчас важно позаботиться, чтобы у Украины не закончилось оружие", – сказал канцлер ФРГ.
В то же время генсек НАТО Рютте подчеркнул, что война выходит за пределы Украины.
"Если Путин победит Украину, он не остановится на достигнутом. Россия уже проводит более активную кампанию гибридных атак на территориях наших союзников, непосредственно вмешиваясь в наши демократии, саботируя промышленность и совершая насилие. Все это для того, чтобы ослабить нас и посеять раскол. Линия фронта в этой войне уже не проходит только в пределах Украины. Линия фронта все больше продвигается за границы — в Балтийский регион, в Западную Европу и даже на крайний север", — отметил новый генсек Альянса.
"Финляндизация" Украины: детали от журналиста
Журналист Politico Ганс фон дер Бурхард сообщил, что Шольц на встрече с Рютте обсуждал предложение о том, чтобы Украина имела нейтральный статус, как раньше Финляндия.
"Это (неофициально) озвученное предложение появилось на фоне разговоров в Берлине о создании "контактной группы" вместе с Китаем, Индией и Бразилией для переговоров о мирном решении с Россией. Предоставление Украине перспективы членства в НАТО сделало бы такие мирные переговоры невозможными", – пишет журналист на своей странице в Х (Твиттер).
Ганс фон дер Бурхард отмечает, что в идее "финляндизации" Украины есть очевидный недостаток: Хельсинки недавно отказался от своего длившегося несколько десятилетий нейтралитета и присоединился к НАТО, поскольку путинская Россия опасна и нарушает международное право.
"Украина даже утверждает, что противодействие Меркель вступления Киева в НАТО в 2008 году привело к сегодняшней войне", – напомнил журналист.
Впрочем, против такого сценария выступает сама Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО.
"Не в наших интересах восстанавливать какие-либо искусственные сферы интересов. Модель нейтралитета Финляндии времен Холодной войны относится к периоду истории, от которого давно стоило освободиться", – напомнил журналист слова посла Финляндии в Берлине Кая Зауэра.
Бербок объяснила позицию Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала слухи о возможности "финляндизации" Украины. Об этом передает "РБК-Украина".
"Какая позиция Германии? Четкая – будущее Украины и у ЕС, и у НАТО. Это мы заявили в декларации НАТО в Вашингтоне летом этого года. Путин хочет сделать невозможным это свободное решение Украины", – сказала Бербок.
Она уточнила, что вступление в НАТО было свободным решением Финляндии и Швеции, и они четко заявили о своей позиции.
Ранее Олаф Шольц объяснил, почему Украина не может стать членом НАТО.
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