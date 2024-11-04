"Финляндизация" Украины: что предлагал Шольц на встрече с Рютте – журналист узнал детали

Журналист отмечает, что у идеи "финляндизации" Украины есть очевидный недостаток: Хельсинки недавно отказался от своего нейтралитета, который длился несколько десятилетий

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает новые решения относительно членства Украины в НАТО.

Об этом шла речь на встрече Шольца с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает "Голос Америки".

"Мы приняли решения (на саммитах НАТО – Ред.) в Вильнюсе и Вашингтоне, которые хорошо соответствуют современной ситуации. Думаю, пока нет необходимости в новых решениях по этому поводу, ведь с тех пор ситуация не изменилась", – считает Шольц.

В то же время он заверил, что Германия и дальше будет оказывать мощную помощь Украине. "Сейчас важно позаботиться, чтобы у Украины не закончилось оружие", – сказал канцлер ФРГ.

В то же время генсек НАТО Рютте подчеркнул, что война выходит за пределы Украины.

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"Если Путин победит Украину, он не остановится на достигнутом. Россия уже проводит более активную кампанию гибридных атак на территориях наших союзников, непосредственно вмешиваясь в наши демократии, саботируя промышленность и совершая насилие. Все это для того, чтобы ослабить нас и посеять раскол. Линия фронта в этой войне уже не проходит только в пределах Украины. Линия фронта все больше продвигается за границы — в Балтийский регион, в Западную Европу и даже на крайний север", — отметил новый генсек Альянса.

"Финляндизация" Украины: детали от журналиста

Журналист Politico Ганс фон дер Бурхард сообщил, что Шольц на встрече с Рютте обсуждал предложение о том, чтобы Украина имела нейтральный статус, как раньше Финляндия.

"Это (неофициально) озвученное предложение появилось на фоне разговоров в Берлине о создании "контактной группы" вместе с Китаем, Индией и Бразилией для переговоров о мирном решении с Россией. Предоставление Украине перспективы членства в НАТО сделало бы такие мирные переговоры невозможными", – пишет журналист на своей странице в Х (Твиттер).

Ганс фон дер Бурхард отмечает, что в идее "финляндизации" Украины есть очевидный недостаток: Хельсинки недавно отказался от своего длившегося несколько десятилетий нейтралитета и присоединился к НАТО, поскольку путинская Россия опасна и нарушает международное право.

"Украина даже утверждает, что противодействие Меркель вступления Киева в НАТО в 2008 году привело к сегодняшней войне", – напомнил журналист.

Впрочем, против такого сценария выступает сама Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО.

"Не в наших интересах восстанавливать какие-либо искусственные сферы интересов. Модель нейтралитета Финляндии времен Холодной войны относится к периоду истории, от которого давно стоило освободиться", – напомнил журналист слова посла Финляндии в Берлине Кая Зауэра.

Бербок объяснила позицию Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала слухи о возможности "финляндизации" Украины. Об этом передает "РБК-Украина".

"Какая позиция Германии? Четкая – будущее Украины и у ЕС, и у НАТО. Это мы заявили в декларации НАТО в Вашингтоне летом этого года. Путин хочет сделать невозможным это свободное решение Украины", – сказала Бербок.

Она уточнила, что вступление в НАТО было свободным решением Финляндии и Швеции, и они четко заявили о своей позиции.

Ранее Олаф Шольц объяснил, почему Украина не может стать членом НАТО.

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