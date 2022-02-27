Финны моментально, после объявления Путиным войны Украине, подписали петицию за вступление в НАТО

Финны моментально, после объявления Путиным войны Украине, подписали петицию за вступление в НАТО

Петиция появилась 21 февраля и уже собрала 58 тысяч из нужных 50-ти.

Финляндия может пополнить ряды НАТО, ведь ее граждане после войны в Украине подписали петицию за рассмотрение присоединения к Альянсу.

Петиция появилась 21 февраля и уже собрала 58 тысяч подписей, из нужных 50-ти.

Такая перспектива испугала Россию и там начались угрозы. Если Швецию и Финляндию примут в НАТО, это «влечет за собой ответные шаги» со стороны России. Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова.

Свои слова она аргументирует тем, что Швеция и Финляндия в рамках ОБСЕ обещали не строить свою безопасность, мешая безопасности других стран. Поэтому пообещала «военные ответные шаги» и обвинила страны НАТО в «нарушении старых обещаний».

В день таких заявлений Финляндия выделила Украине 50 млн. долларов помощи.