"Финоограничения должны быть соизмеримы тяжести военных преступлений": Зеленский заявил о подготовке нового пакета санкций против РФ

По словам Зеленского, сейчас принципиальный момент, в первую очередь, для западных лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Западом нового пакета мощных санкций против России за зверства против мирных украинцев.

Об этом сообщил украинский президент в ночном видеообращении 6 апреля.

"Сейчас принципиальный момент, прежде всего, для западных лидеров. После того, что люди увидели в Буче, санкции против России должны быть соизмеримы тяжести военных преступлений. Если после этого российские банки смогут еще функционировать — как всегда, если транзит товаров в Россию будет продолжаться — как всегда, если страны ЕС будут платить России за энергоносители – как всегда, то политическая судьба некоторых политических лидеров будет развиваться уже не как всегда", – сказал Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 41 дня войны

Напомним, ЕС во вторник, 5 апреля, объявил о пятом пакете санкций против РФ. Он состоит из шести частей, среди которых, в частности, речь идет о запрете на импорт угля из России и запрете транзакций с четырьмя российскими банками.

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