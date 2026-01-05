Финские пограничники показали захват судна, отправившегося из России: видео

Захват грузового судна Fitburg / © скриншот с видео

Пограничная служба Финляндии опубликовала кадры операции по захвату грузового судна Fitburg, которое вышло из порта в российском городе Санкт-Петербурге. Его подозревают в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.

Соответствующее видео появилосьна странице ведомства в Facebook.

Как сообщили финские пограничники, задержание судна произошло из-за подозрения в повреждении подводного кабеля телекоммуникационного оператора Elisa, проходящего между Хельсинки и Таллинном.

На опубликованных кадрах видно, как вооруженные спецназовцы десантируются на корабль с вертолета и берут судно под свой контроль.

В операции были задействованы подразделения спецназначения, два вертолета Пограничной службы Финляндии, а также вертолет NH-90 Вооруженных сил страны.

Финские пограничники уточнили, что подозрительное судно сопроводили в безопасную гавань.

«Пограничная служба Финляндии продолжает оказывать поддержку полицейскому подводному расследованию, предоставляя специализированные знания и оборудование. Мы отвечаем за мониторинг морской зоны и защиту критически важной подводной инфраструктуры в сотрудничестве с другими органами власти», — говорится в заявлении ведомства.

