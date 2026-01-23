Учения НАТО / © Associated Press

Армии североевропейских стран НАТО, в частности Финляндии, гораздо лучше приспособлены к службе в арктическом регионе, чем военные США. Об этом свидетельствует ситуация, которая сложилась на совместных учениях Joint Viking в северной Норвегии, которые проходили в 2025 году.

Об этом пишет The Times со ссылкой на собственный источник в Альянсе.

Как отметил собеседник издания, во время учений НАТО в арктических условиях командование было вынуждено попросить финских резервистов, которые выполняли роль захватчиков, поддаться американцам.

«Пришлось сказать финнам, чтобы перестали громить американцев, потому что для них это было унизительно и деморализовало их», — сказал он.

США также зависят от Финляндии в отношении технологий ледокольного флота. А британские подводные лодки тайно следят за российскими, оснащенными баллистическими ракетами, чтобы те неожиданно не появились у американских берегов.

«Европейцы имеют необходимые ноу-хау. Если Трамп хочет защитить регион, он идет неправильным путем, раздражая своих арктических союзников», — сказал The Times собеседник, имея в виду посягательство американского президента на Гренландию.

Издание отмечает, что во время Холодной войны американский контингент в Гренландии превышал 10 тысяч военных. Но в конце 1980-х он сократился на порядок. Теперь на острове дислоцируются около 100 военнослужащих США, которые обслуживают радиолокационные системы, комплексы раннего предупреждения и противоракетной обороны.

Военные эксперты также опровергают заявления Трампа об угрозе для Гренландии со стороны России и Китая.

По их словам, нет никаких разведданных, свидетельствующих о значительном присутствии России у острова, а действия Северного флота РФ ориентированы преимущественно на Норвегию, Финляндию и Швецию.

Старший научный сотрудник по вопросам европейской безопасности в Королевском объединенном институте оборонных исследований Эд Арнолд отметил, что в последние годы угроза со стороны России для арктического региона снизилась, поскольку основное внимание и силы Москва отдает войне в Украине.

По его словам, деятельность Китая в Арктике ограничивается научными исследованиями, которые могут быть прикрытием для будущих военных действий, но не считаются непосредственной угрозой.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужна Гренландия, поскольку этот остров окружен российскими и китайскими кораблями.

Впоследствии Трамп заявил, что имеет «рамочное соглашение» с НАТО относительно будущего Гренландии и Арктического региона. Об этом он написал в соцсети Truth Social после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.