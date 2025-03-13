Фиолетовое грибовидное облако заполнило небо после смертельного взрыва в биолаборатории – фото

В результате взрыва погибли четыре человека и еще четверо получили ранения.
Фиолетовое грибовидное облако заполнило небо после взрыва в китайской биолаборатории, в результате которого четыре человека погибли и еще четверо получили ранения.
Об этом пишет Need To Know.
Жители говорят, что в результате взрыва выбило двери и окна на расстоянии до трех км от места трагедии. Другие ошеломленные очевидцы снимали большое фиолетовое облако со своих домов.
По сообщениям, взрыв произошел 11 марта в офисе компании Jiangsu Huili Biological Technology в городе Тайчжоу, расположенном к югу от Шанхая в Китае.
Считается, что компания занимается исследованиями и разработкой промышленных биотехнологий.
Аварийные службы быстро прибыли на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации.
Число погибших подтвердило Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями района Гаоган.
Понятно, что взрыв был связан с йодом, из-за чего облако приобрело фиолетовый цвет.
Жители близлежащих районов заявили, что не почувствовали никаких странных запахов в воздухе после взрыва. Власти также заявили, что авария не имела никакого вторичного влияния на окружающую среду.
Расследование взрыва продолжается.
Напомним, недавно у берегов Британии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Капитан грузового судна оказался гражданином России.
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