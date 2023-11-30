Firefly Aerospace успешно испытывала заменяющий российский ракетный двигатель: стали известны подробности

Первые полеты ракет с новым двигателем запланированы на 2025 год.

Испытание нового ракетного двигателя Miranda провела успешно компания Firefly Aerospace. Двигатель выдал мощное зеленое пламя.

Об этом пишет издание Space.

Как отмечается, новый двигатель планируется использовать на ракете Antares 330, разработанной компанией Northrop Grumman. Кроме того, применен он будет и на ракете-носителе MLV.

Сама же ракета Antares 330 предназначена для доставки груза на Международную космическую станцию, в то же время MLV сможет нести на борту груз на низкую орбиту. Первые полеты обеих ракет намечены на 2025 год.

Что интересно, Antares 330 и MLV должны заменить Antares 230, на которой используются ракетные двигатели, сделанные в РФ и двигатели первой ступени. Из-за того, что вторжение России в Украину продолжается, компания Northrop Grumman в 2022 году объявила, что разработает полностью американскую версию ракеты.

Напомним, что КНДР отправила России около 2000 контейнеров с оружием через специальную экономическую зону.